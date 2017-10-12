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İkinci çatışma! 2 öğrenci yaralandı

Kahramankazan ilçesinde biri polis iki kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı silahlı kavganın tarafları, Kanal Caddesi'nde bir kez daha karşı karşıya geldi. Kavga eden tarafların silahlarından çıkan kurşunların isabet ettiği okul servisindeki iki öğrenci yaralandı

İkinci çatışma! 2 öğrenci yaralandı

Kahramankazan ilçesinde biri polis iki kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı silahlı kavganın tarafları, Kanal Caddesi'nde bir kez daha karşı karşıya geldi. Kavga eden tarafların silahlarından çıkan kurşunların isabet ettiği okul servisindeki iki öğrenci yaralandı

12 Ekim 2017 Perşembe 15:36
İkinci çatışma! 2 öğrenci yaralandı
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KAHRAMANKAZAN ilçesinde biri polis iki kişinin hayatını  kaybettiği, iki kişinin yaralandığı silahlı kavganın tarafları, bir kez daha  karşı karşıya geldi. Bir araçtan 3 kişiye açılan ateş sonucu yoldan geçen öğrenci  servisindeki iki öğrenci yaralandı. 
 
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kız kaçırma meselesinden  kaynaklanan ve biri polis iki kişinin ölümü, iki kişinin de yaralanmasıyla  sonuçlanan silahlı kavganın tarafları, Kanal Caddesi'nde bir kez daha çatıştı.
 
Alınan bilgiye göre, kavganın tarafı ailelerden olduğu belirlenen 3  kişi, caddede yürürken üzerlerine bir araçtan ateş açıldı. Olayda bir kişi  yaralanırken mermiler o sırada yoldan geçen okul servisine de isabet etti. Servis şoförü, silah seslerini duyunca öğrencilerin eğilmesini istedi.  Servise isabet eden mermiler iki öğrencinin hafif yaralanmasına neden oldu.  Silahlı kavganın ardından Kahramankazan'a gelen özel harekat ekipleri de olaya  müdahele etti.
 
Üzerlerine ateş açılan 3 kişiden biri gözaltına alınırken, yaralanan  ikisi öğrenci üç kişi hastaneye kaldırıldı.
 
Polis, kaçan aracı bulmak ve içindeki saldırganları yakalamak için  çalışma başlattı.
 
Olayın geçmişi
 
Kumpınar Mahallesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 16 yaşındaki R.D,  akrabası olduğu belirtilen Ö.D. (25) tarafından Ekrem Genç'in (40) kullandığı  otomobille kaçırılmak istendi.
 
Durumu fark eden R.D'nin akrabalarınca takibe alınan otomobilin  İmrendi Mahallesi'nde durdurulmasıyla taraflar arasında yaşanan arbedede R.D'nin  ağabeyi A.D'nin kullandığı öne sürülen silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği 6  çocuk babası Genç, olay yerinde hayatını kaybetti.
 
Polislerce müdahale edilen olaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı,  mağdur R.D. ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi.
 
Gözaltına alınan zanlılar arasında yer alan A.E. Kahramankazan İlçe  Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sırasında fenalaşınca polislerce Kahramankazan  Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanenin Acil Servisine getirilen A.E'ye,  hastanede bekleyen iki kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı.
 
Olayda, A.E'nin yanında yer alan polis memurlarından Muhammet Uz,  vücuduna isabet eden kurşunlarla şehit oldu, diğer polis memuru Fethi Seven ile  A.E. ise yaralandı. Yaralılar, aynı hastanede tedavi altına alındı.
 
Polisi şehit eden saldırgan gözaltına alındı.
 
Şehit polis memurunun yaklaşık bir hafta önce Kahramankazan ilçesinde  göreve başladığı öğrenildi.
 
İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal  ve Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de hastaneye gelerek olay  hakkında ilgililerden bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
KahramankazançatışmaKanal Caddesi
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