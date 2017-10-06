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İkinci aşamaya geçildi! 21 tane yapılacak

Suriye sınırına dünyanın en uzun 3’üncü duvarını ören TOKİ, sınır hattını kontrol etmek amacıyla 15 metre yüksekliğinde ve 7 metre çapında 21 tane ‘kulekol’ inşa ediyor

İkinci aşamaya geçildi! 21 tane yapılacak

Suriye sınırına dünyanın en uzun 3’üncü duvarını ören TOKİ, sınır hattını kontrol etmek amacıyla 15 metre yüksekliğinde ve 7 metre çapında 21 tane ‘kulekol’ inşa ediyor

06 Ekim 2017 Cuma 09:10
İkinci aşamaya geçildi! 21 tane yapılacak
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TÜRKİYE-Suriye sınırındaki 688 kilometrelik duvar ve İran sınırında yapımına başlanan 144 kilometrelik sınır duvarından sonra yüksekliği 15 metre, çapı 7 metre olan, “kulekol” adı verilen gözetleme kulelerinin inşasına başlandı. 
 
Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre sınır duvarının arasına belli aralıklarla yerleştirilecek yüksek güvenlikli gözetleme kulelerinde, 10 kişilik bir askeri tim her türlü ihtiyacını karşılayıp yaşamını sürdürebilecek. Acil durumlara müdahale için güvenlik hattı boyunca 10 kilometre aralıklarla pasavan yollar da yapılıyor. 
 
DENKLEMİ DEĞİŞTİRECEK 
Terörle mücadele tedbirleri kapsamında sınır hattında yüksek güvenlikli duvar örme projesinde ikinci aşamaya geçildi. Güvenlik duvarı, ağırlıklı olarak düz bir hat şeklinde ilerleyen Suriye sınırına örüldü. Daha önce yaklaşık 250 kilometresi valilikler tarafından yapılan duvar örme işini TOKİ üstlendi ve hızlı bir şekilde duvarın tamamı bitirildi. 
 
TOKİ, Suriye sınırında 688 kilometre uzunluğundaki duvarı bitirdikten sonra İran sınırında 144 kilometrelik sınır duvarının inşasına başladı. Şimdi bu duvarın arasına yüksekliği 15 metre, çapı 7 metre olan “kulekol”lar yapılıyor. Suriye’den yasadışı geçişlerin ve terörist sızmalarının önlenmesi, sınırın daha güvenli hale getirilmesi açısından projeye büyük önem veriliyor. 
 
Gaziantep ve Kilis illerindeki sınır hattına toplam 21 adet kulekol yapılacak. Bunların 18’i Kilis-Gaziantep hudut hattında, 3’ü ise Gaziantep- Karkamış hudut hattında yer alacak. Kulekolların yanı sıra özellikle mayınlı bölgelere ve DEAŞ’ın çekilirken el yapımı patlayıcı döşeyerek tuzaklama yaptığı yerlere pasavan yollar inşa ediliyor. 
 
Yerine göre değişmekle birlikte 10 kilometre aralıklarla yapılacak bu yollar sayesinde riskli araziden geçerek güvenlik duvarına ulaşacak askerler, sınır hattı boyunca istedikleri noktaya müdahale edebilecek. 
 
5 KATLI, DUŞU DA VAR 
Askerlerin ihtiyaç duyacağı her türlü malzeme, kulekolların içinde yer alacak. Zeminle birlikte 5 kattan oluşacak gözetleme kulelerinin zemin katında duş ve silahlık bulunuyor. 1’inci kat sistem odası olarak tasarlandı. Atış mazgalları da olan kulekolların camları kurşun geçirmez. 
 
Yaşam katı olarak tasarlanan 2’nci katta fırın ve diğer yaşam aparatları bulunacak. 3’üncü kat gözetleme katı olarak kullanılacak. Prefabrik kulekollar; 4 modülü duvar elemanları, 1 modülü de döşeme ve parapetler olmak üzere toplam 5 parçadan oluşuyor.
 
DUVARI 30 SANTİMETRE
Duvar kalınlığı 30 santimetre olan kulekolların katlarındaki döşeme yapısal çelik sistemle tasarlandı. Bomba yüküne maruz kaldığında gözetleme terasının güvenliğini sağlamak için üzerine 10 santimetre kalınlığında prekast döşeme elemanları oturtuldu. Çelik çatı üzerine galvaniz trapez sac kaplama yapıldı. 
 
Kulekol etrafında yer altına gömülü olarak betonarme muhafaza içinde 10 tonluk paslanmaz çelik ve paket hidroforu, 10 metreküplük foseptik bulunuyor. Kulekolların enerji ihtiyacı ise en yakın karakollara yerleştirilen jeneratörlerden sağlanacak.
 
BAŞKA YERE TAŞINABİLİYOR
Bulundukları bölgede güvenlik sorunu ortadan kalktığında ya da başka bölgede ihtiyaç duyulduğunda kulekollar, taşınıp istenilen amaçla yeniden kurulabilecek. Sınırı duvarı, yollar ve kulekolların tamamı yerli; Türk firmaları tarafından inşa ediliyor. TOKİ’nin üstlendiği bu dev proje, 700 milyon TL’ye mal oldu.

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeTokiSınır Hattı
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