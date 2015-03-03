İki yerde Türk bayrakları indirilip alındı

GENELKURMAY'IN internet sitesinden yapılan açıklamada, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, 1 Mart gece saat 00.30 sıralarında dört kişilik bir grup tarafından, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunun bahçesindeki Türk Bayrağının, bayrak direğinden indirildiği kaydedildi. Bir diğer bayrak indirme olayında ise 28 Şubat akşam saat 20.30 sıralarında Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından, Aile Sağlığı Merkezi’nin önündeki Türk Bayrağının, bayrak direğinden indirilerek alındığı ifade edildi. Açıklamada, her iki olayla ilgili de adli tahkikat başlatıldığı kaydedildi.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 22:26