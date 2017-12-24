İki yeni KHK yayınlandı! Kamudan 2 bin 756 kişi ihraç edildi

695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi.

DİNAYET'TEN 341 İHRAÇ VAR

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341 personel ihraç edildi, 18 kişi görevlerine iade edildi. Danıştay'da 3, Sayıştay'da 1, Yargıtay'da 22 ihraç var.

KHK ile Danıştaya 16, Yargıtay'sa ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.

JANDARMADAN 350 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

Öte yandan Jandarma'dan 350, Adalet Bakanlığından 245 kişi ihraç edildi.

TSK'DAN 637 İHRAÇ VAR

695 sayılı KHK ile 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi.

22 SUBAYIN RÜTBESİ ALINDI

KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı.

115 KİŞİ GÖREVLERİNE İADE EDİLDİ

KHK kapsamında 115 kişi, eski görevlerine iade edildi.

105 öğretim üyesi, 50 üniversite personeli ihraç edildi.