İki partinin, ilçe binasında kaçak elektrik kullandığı ortaya çıktı

MARDİN ve Diyarbakır'da polis ekiplerince 24 Temmuz'da düzenlenen ve 4 kişinin tutuklandığı operasyonda, Nusaybin'de HDP ile DBP ilçe binalarında kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin ve Diyarbakır'daki bazı HDP ve DBP ilçe binaları ile adreslere 24 Temmuz'da operasyon düzenledi. Operasyonda, 7 kişi gözaltına alınırken, Nusaybin'deki HDP ve DBP binalarında kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden DBP Mardin İl Başkanı Şeyhmus Sun, HDP Parti Meclisi üyesi Alaattin Semir Zuğurli, Nusaybin Belediye Meclis üyesi Sedat Ay ve DBP Mardin İl Başkanı Leyla Bozkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, Diyarbakır'ın Bismil Belediye Meclis üyesi Gülşen Özer ve Nusaybin Belediye Meclis üyesi Emin Alkan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bazı örgütsel dokümanların da ele geçirildiği operasyonda, adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürdürülüyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Güvenlik güçlerince Nusaybin'deki HDP ve DBP binalarındaki kaçak elektrik kullanımı fotoğraflanırken, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (DEDAŞ) bilgi verildi. DEDAŞ ekipleri tarafından kaçak tespitiyle ilgili inceleme başlatıldığı, adreslere tebligat gönderileceği belirtildi