İki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı

İki otomobil çarpıştı: 11 yaralı
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ALINAN bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırcalar köyünde Satı Gügük'ün (73)  kullandığı 34 UKN plakalı otomobil ile İhsan Pir yönetimindeki 37 KL 564 plakalı  otomobil çarpıştı.
 
Kazada, sürücüler İhsan Pir ve Satı Gügük ile araçlardaki Seher (36),   Oğuzhan (15), Emirhan (13) ve Tuana Pir (5) ile Fatma (68), Şenay (41), Özlem  Sevgi (14), Ömer Burak (12), Ömer Yusuf Güdük (11) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet  Hastanesine kaldırıldı.
 
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
 

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