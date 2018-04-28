İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

C.E. yönetimindeki 55 ZC 068 plakalı otomobil ile R.P. idaresindeki 52 EL 197 plakalı otomobil, Salihli Mahallesi Kargucak Köprüsü üzerinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan E.E, S.H, S.H, M.H. S.P, H.P, M.P. ve M.P. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerden R.P. ile E.E'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza, bir aracın kamerasınca kaydedildi.
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