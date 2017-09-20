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12 Mart Günlük Burç Yorumu

İki minibüs çarpıştı: 16'sı öğrenci 41 kişi yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki minibüsün çarpışması neticesinde yaşanan kazada 16'sı öğrenci 41 kişi yaralandı

İki minibüs çarpıştı: 16'sı öğrenci 41 kişi yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki minibüsün çarpışması neticesinde yaşanan kazada 16'sı öğrenci 41 kişi yaralandı

20 Eylül 2017 Çarşamba 12:41
İki minibüs çarpıştı: 16'sı öğrenci 41 kişi yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, sabah 08.15 sıralarında İzmir Çanakkale Karayolu'nun Olive City Kavşağı yakınlarında Edremit'in Akçay Mahallesi'nden hareket eden T.A. idaresindeki 10 M 15097 plakalı yolcu minibüsü ile Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesinden hareket eden M.S. idaresindeki 10 M 15024 plakalı yolcu minibüsü aynı yönde giderken çarpıştı. 10 M 15097 plakalı minibüs yolcu almak için yolda durunca onu takip eden 10 M 15024 plakalı minibüs arkadan çarptı. Kazada minibüslerde bulunan 16'sı öğrenci 41 kişi yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Durumları ciddi olan 10 yaralı ambulanslar ile Edremit Devlet ve Özel Körfez Hastanelerine sevk edildi. Kaza sonrasında İzmir Çanakkale Karayolu'nda trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.

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