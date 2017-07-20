İki kız kardeş yavru karacayı köpeklerin elinden aldı

ÇAYBAŞI ilçesi İçeribükü Mahallesi'nde annesini kaybeden yavru karaca bir evin önüne geldi. Evin önünde bulunan köpekler yavru karacaya saldırdığı sıradaki küçük kız kardeş olaya müdahale etti. Köpeklerin elinden karacayı alan kız kardeşlerin ailesi durumu yetkililere haber verdi. Mahalleye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yavru karacayı koruma altına aldı. Müdürlüğe bağlı veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen ve bakımı yapılan yavru karaca, veterinerler tarafından rehabilitasyona alındıktan sonra doğaya salınacak.