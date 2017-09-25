İki kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti

OLAY, dün akşam saat 23.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1918. Sokak’ta bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete gelen 41 yaşındaki Serah E. ile market sahibi 44 yaşındaki Burhan Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce marketten ayrılan Serah E., kısa bir süre sonra tabanca ile geri dönerek Burhan Ç.’ye ateş açtı. Bunun üzerine, Burhan Ç., bıçakla hamle yaparak Serah E.’nin boğazından yaraladı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde yere yığılan Serah E.’ye ilk müdahalede bulundu. Serah E., daha sonra ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Serah E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis tarafından gözaltına alınan Burhan Ç., sorgulanmak üzere Cinayet Büroya götürüldü.