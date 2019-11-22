İki kez seçim kaybeden ismi kritik kurumun başına getirdi

MİLLET İttifakı Sancaktepe Belediye Başkan adayı olan ve seçimi rakibi Şeyma Döğücü'ye kaybeden Özgen Nama, Halk Ekmek A.Ş yönetim kurulu başkan vekili olarak atandı. Nama, 31 Mart seçimlerini; yüzde 47,20 puan oy alarak yüzde 49,88 oy alan Şeyma Döğücü'ye kaybetmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek A.Ş'ye yönetim kurulu başkan vekili olarak Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkan adayı Özgen Nama'yı atadı. Nama'nın atamasının resmi işlemlerinin bugün tamamlanması bekleniyor.

ÖZGEN NAMA KİMDİR?

İBB şirketinin yönetim kurulu başkanvekilliğine getirilen Özgen Nama, 1975 yılında Kars'ta doğdu. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Muhasebe Bölümünü ve ardından Anadolu Üniversitesi'nde İşletme Bölümünü tamamladı. İstanbul Aydın Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler alanında da yüksek lisansını sürdürüyor. Siyasete Samandıra SHP Belde Başkanlığı'nda başladı. SHP Samandıra Gençlik Kolları Başkanlığı SHP Kartal Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. SHP-CHP birleşmesinden sonra CHP Kartal Gençlik Kolları sekreteri olarak görev yürüttü. CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Sekreterliği, CHP Kartal İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Daha sonra Samandıra CHP Belde Örgüt Başkanlığı yaptı. 2009 yerel seçimlerinde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi seçildi.

44 PUAN FARK YİYEN İSMİ DE ATAMIŞTI

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli'de seçimi 44 puan farkla kaybeden Ayhan Koç'u Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na atamıştı.