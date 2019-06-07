İki farklı şirket, anket sonuçlarını açıkladı! İşte aradaki oy farkı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran'da yapılacak. CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım sahada seçim çalışmasını yürütüyor. Optimar Araştırma Şirketi ve MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi, seçmenin nabzını tuttu. Optimar'a göre 4 puan, MAK'a göre ise 2 puanla İmamoğlu önde yarışı götürüyor. YSK'nın 31 Mart seçimlerini iptal etmesinin ardından 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik iki farklı şirket tarafından yapılan son anket sonuçları açıklandı.

OPTİMAR: İMAMOĞLU YÜZDE 52

Optimar Araştırma Şirketi'nin 23 Haziran seçimlerine yönelik yaptığı son ankette CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 52 ile Binali Yıldırım'ın dört puan önünde olduğu görünüyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Hilmi Daşdemir, YSK'nin gerekçeli kararının açıklanmasından sonra yapılan yeni araştırmanın da önümüzdeki günlerde sonuçlanacağını ifade etti.

MAK DANIŞMANLIK: İMAMOĞLU YÜZDE 50,3

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi'nin 11 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göreyse 23 Haziran'da CHP Adayı Ekrem İmamoğlu, AKP Adayı Binali Yıldırım'ın 2 puan önünde. 15 ve 20 Mayıs arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu'na destek yüzde 50,3, Binali Yıldırım'a destek yüzde 48,2 ve Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar'a destek yüzde 0,75 oldu.

YSK'NIN KARARINI DOĞRU BULMAYANLAR YÜZDE 47

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi ankete katılanlara YSK'nın İstanbul kararını doğru bulup bulmadıklarını da sordu. Cevap verenlerin yüzde 47'si YSK'nın kararını doğru bulmazken, yüzde 43 kararı doğru bulduğunu söyledi. Ankete katılanların yüzde 79'u 31 Mart'ta destekledikleri adayı desteklemeye devam edeceğini belirtirken, yüzde 13'ü 23 Haziran'da farklı bir aday seçebileceklerini açıkladı.