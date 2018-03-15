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İki çocuğu yangında ölen anneye ağır suçlama

Adana’da misafir kaldıkları evde çıkan yangında 2 ve 4 yaşındaki kardeşlerin yaşamını yitirmesiyle ilgili davada dinlenen tanık, "Kadın ilk girdiğimde ‘çocuklarım var’ demedi. Söyleseydi, vakit kaybetmeden kendisiyle çocukları da kurtarırdım" dedi. Mahkeme başkanı da, bilirkişi raporunda tüm aramalara rağmen bulunamayan annenin yangında ağır ihmalinin olduğunun belirtildiğini söyledi.

İki çocuğu yangında ölen anneye ağır suçlama

Adana’da misafir kaldıkları evde çıkan yangında 2 ve 4 yaşındaki kardeşlerin yaşamını yitirmesiyle ilgili davada dinlenen tanık, "Kadın ilk girdiğimde ‘çocuklarım var’ demedi. Söyleseydi, vakit kaybetmeden kendisiyle çocukları da kurtarırdım" dedi. Mahkeme başkanı da, bilirkişi raporunda tüm aramalara rağmen bulunamayan annenin yangında ağır ihmalinin olduğunun belirtildiğini söyledi.

15 Mart 2018 Perşembe 11:55
İki çocuğu yangında ölen anneye ağır suçlama
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ADANA 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya iki tutuksuz sanıktan Ali Rıza S. katılmadı. Diğer sanık İbiş Ç’nin ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocukları ölen Yasemin Kahriman’ın da gelmediği duruşmada mahkeme başkanı, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden üç kişilik bilirkişi heyetinden istenilen kusur raporunun hazırlanıp mahkemeye gönderildiğini söyledi.

Rapora göre, sanıklardan Ali Rıza S’nin Yasemin Kahriman ve iki çocuğunun Adana’ya gelerek asgari yaşam standartlarının bile sağlanamadığı evde kalmalarına neden olduğu, çocuklar açısından riskli olabilecek durumlar hakkında güvenlik önlemleri almadığı ve bu şekilde evde yangının çıkmasında illiyet bağı kurduğundan asli kusurlu, yargılama sırasında ölen sanığın da evi kullanması için diğer sanığa verdiği için tali kusurlu olduğunun belirtildiği bildirildi.

‘ANNENİN AĞIR İHTİMALİ VAR’


Mahkeme başkanı, raporda tüm aramalara rağmen bulunamayan anne Kahriman’ın da yangını kasten çıkarttığına yönelik iddiaların bulunduğunun hatırlatıldığı ancak böyle bir davranış içine girmeyeceği, evde olduğu sürede yangının çıkmasını önleyecek gerekli dikkat ve özeni göstermemiş olması nedeniyle olayda ağır ihmalinin olduğunun da belirtildiğini kaydetti.

‘ÇOCUKLARIM VAR DEMEDİ’

Daha sonra anne Kahriman’ı yangından kurtaran tanık Turgay Kara dinlendi. Market işletmeciliği yaptığını belirten Kara, olay anını şöyle anlattı:
“İşyerimde müşteri bulunduğu sırada İbiş Ç’nin evinden yangın çıktığını fark ettik. Evden dumanlar çıkıyordu. Hemen ikinci kattaki mutfak balkonuna çıktım. Tanımadığım bir kadın balkondan imdat diye bağırıyordu. Pencereler bez ile kapatıldığından içeri gözükmüyordu. Kapıyı açmaya çalıştım ancak başaramadım. Pencereden içeriye girdim. İçeride yoğun duman vardı. Tekrar aşağıya inip kadına bana doğru atlamasını istedim. Kadını alıp dışarı çıkarttım. Zehirlendiğini düşünüp yoğurt yedirdim. 5-6 dakika sonra kadın itfaiyeyi görünce içeride çocuklarının olduğunu söyledi. Ben tekrar eve yöneldim ancak alevler artmıştı. İçeriye girme imkanımız olmadı. Kadın ilk girdiğimde bana ‘çocuklarım var’ demedi. Çocukların olduğunu söyleseydi, vakit kaybetmeden kendisi ile çocukları da kurtarırdım. Kadın bir şey içmiş ya da yeni uyanmış gibiydi.” 
Mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

MERSİN’DEN ADANA’YA GELMİŞTİ

Birlikte yaşadığı kişi cezaevine düştükten sonra ev kirasını ödeyemeyen Yasemin Kahriman (31), kızları Fatma (4) ve Selvi’yi (2) de yanına alarak 7 Ocak 2015’te, dört yıl önce Tunceli Otogarı’nda tanıştığı ve Adana’da yaşayan Ali Rıza S’nin yanına gelmiş, Ali Rıza S. de anne ve iki kızını arkadaşı İbiş Ç’nin kiracı olduğu eve yerleştirmişti. 9 Ocak 2015’te evde çıkan yangında iki kız kardeş hayatını kaybetmiş, anne Kahriman da yaralı kurtulmuştu.

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AdanaIki çocuğun ölümüYasemin KahrimanYangınIhtimal
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