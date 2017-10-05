İki bakanlıkta FETÖ operasyonu: 133 gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin Ankara merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı.
Bu kapsamda 2'si aktif çalışan olmak üzere 101 Maliye Bakanlığı personeli ile 2'si aktif çalışan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam 133 kişi hakkında verilen gözaltı işlemleri bu sabah itibariyle başlatıldı. Şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.
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