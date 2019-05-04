İki ayrı parti mi kuracaklar, yoksa tek parti mi? İşte yanıtı

YEREL seçimlerin ardından daha sık dile getirilen yeni parti iddialarına değinen Yeniçağ Gazetesi Yazarı Ahmet Takan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun tek bir parti kuracağını yazdı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeni parti iddiaları güçlendi. Ankara kulislerinden aldığı bilgileri aktaran Ahmet Takan, "Gül, Davutoğlu'nu işaret etti..." başlığıyla yayımlanan yazısında konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

YENİ PARTİYE İLİŞKİN KAFA KARIŞIKLIKLARI

"Farkındayım... Medyaya düşen haberler kafanızı karıştırıyor. Bu da doğru; yakın zamana kadar bir belirsizlik vardı. Fotoğraf biraz daha netlik kazandı diyebilirim. AKP'li, muhaliflerin içinden bir parti mi yoksa iki parti mi çıkacak?.. Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan ayrı ayrı mı yoksa birlikte mi hareket ediyorlar?.. Abdullah Gül ne tarafta?.. Bu iki isimden hangisini destekleyecek?.. Gül, tamamen dışarıda mı?.. Desteklediği partinin gelir başına oturur mu yoksa dışarıda kalır parti tutarsa Cumhurbaşkanı adayı olarak mı ortaya çıkar?.. Yoksa, bu parti kurma çalışmaları, R. Erdoğan ile yeni bir pazarlık yapmak için mi servis ediliyor?.. Ahmet Davutoğlu, Erdoğan ile pazarlık eder istediklerini alırsa parti kurmaktan vazgeçer mi?.."

DAVUTOĞLU'NDAN GÜL'E: SİZİN ALTINIZDA ÇALIŞMAK YAKIŞIR

"Lafı uzatmayalım." diyen Takan, şu ifadeleri kullandı:

"Gülcüler' cephesinde durum, düne göre daha berraklaştı. Partileşme çalışmaları içinde bulunan oldukça faal bir kaynaktan aldığım bilgileri şöyle özetleyebilirim;

Ahmet Davutoğlu ile Abdullah Gül arasında bir süredir devam eden soğukluk önemli ölçüde giderildi. Ali Babacan, yeni parti hareketinin lideri yani genel başkanı olmak istemiyor. İstanbul'da yapılan özel bir toplantıda Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül'e, 'Siz Cumhurbaşkanlığı yaptınız. Eğer partinin başına geçmek isterseniz bize de sizin altınızda çalışmak yakışır' dedi. Abdullah Gül de partinin başında genel başkan olarak çalışmak istemediğini açık bir dille söyledi. Ali Babacan da genel başkan olmak istemediğini ama yeni parti içinde görev alacağını bildirdi. Kaynağım, en geç 1 ay sonra resmileştirilmesi planlanan partide tek sıkıntının kadrolaşma olduğunu belirtti. Abdullah Gül'ün kendisine tam bağlılığı ile bilinen eski Bakan Beşir Atalay üzerinden partinin kadrolaşma ve teşkilatlarında tam hâkimiyet kurmak istediğinin altını çizerek, 'Bu da Ahmet Davutoğlu'nda sıkıntı yaratıyor. Ahmet hoca, AKP'de yaşadığı tecrübeyi tekrar yaşamak istemiyor' dedi. Yani, bugün gelinen noktada "Gülcüler" tek parti ile siyaset sahnesine girmek niyetinde. Abdullah Gül, kendisini ziyarete gelen AKP tabanındaki önemli kanaat önderlerinin 'ne olacak' sorusuna 'Ahmet Davutoğlu'nu izleyin' diye cevap veriyormuş... Yarın ne olur?.. Bu cephede farklı bir gelişme cereyan edebilir mi?.. Bilemem!.. 'Gülcüler' de YSK'nın İstanbul seçimleri hakkında vereceği kararı bekliyor..."