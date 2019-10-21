İhraç edilen isme "Bahçeli" hediyesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partiden ihraç ettiği eski MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’na dikkat çeken bir hediye gönderildi.
GÜNDEM 21.10.2019, 00:25 21.10.2019, 00:32
HALAÇOĞLU'NA, MHP’nin 50. Kuruluş yılı nedeniyle gönderilen pakette Alparslan Türkeş’le olan bir işlemenin üzerinde olduğu madalyon kullanıldı.
Söz konusu hediyeye Yusuf Halaçoğlu da şaşırdı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Halaçoğlu, “İhraç edilmiş biri olarak, adıma kargo ile gelen paketi açınca çok şaşırdım” dedi.
Halaçoğlu bir takipçisinin "Böcek vardır onda" yanıtına ise "Eşim de aynısını dedi" ifadeleriyle yanıt vermesi dikkat çekti.
Halaçoğlu, "Sakın geri dönmek aklınızdan geçmesin" sözlerine ise "Öyle bir şey aklımın ucundan bile geçmiyor" diyerek karşılık verdi.
İşte o hediye:
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