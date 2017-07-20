İhraç edilen 32 polise FETÖ gözaltısı

FETÖ / PDY 'nin kriptolu haberleşme programı ByLock 'u kullandıkları belirlenerek, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevlerinden ihraç edilen emniyet personeline yönelik, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aranan 49 şüpheliden 32'si gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer 17 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.