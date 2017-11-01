İhanetin yeni görüntüleri...

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında işlenen suçlara ilişkin sözde ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 sanığın yargılandığı dava kapsamında, olay günü güvenlik kameraların kaydettiği görüntülere ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Kurmay Albay Mustafa Çiçek’in olaya müdahale etmek yerine cep telefonuyla şehit edilen vatandaşın fotoğraflarını çekmesi de güvenlik kameralarına yansıyor.

Halka müdahale ettiler

Rapora göre saat 23.48’de tam teçhizatlı kalabalık asker grubu Genelkurmay kışlasının doğu cephesinde konuşlanıyor. Saat 02.23’te bir grup vatandaş, Milli Müdafaa Caddesi protokol giriş kapısından kışlaya girmeye çalışıyor. Kalabalığın zamanla artması üzerine Binbaşı Oğuzhan Konuk, silahlı askerlerle vatandaşlara müdahale ediyor. Kurmay Binbaşı Veysel Özmen de aynı bölgeye gelerek vatandaşları engellemeye çalışıyor. Kalabalık asker grubunun, bir süre sonra hat düzeni alarak vatandaşları dışarıya çıkarmak için havaya ateş açtıkları kameralara yansıyor. Saat 02.39’da protokol yolu kuzey istikametinden güneydeki nöbetçi kulübesine ilerleyen Kurmay Albay Mustafa Çiçek ve Kurmay Yarbay Erdoğan Kurt’un silahlı oldukları görülüyor.

Tuğamiral ateş etti...

Genelkurmay nizamiyesinden darbecileri aşarak karargaha girmeyi başaran vatandaşlar, burada Tuğamiral Sinan Sürer’in de aralarında bulunduğu askerlerin ateşine maruz kalıyor. Saat 02.45’te Binbaşı Abdurrahim Aksoy, Binbaşı Gökhan Balcı, Tuğamiral Sürer ve bir özel kuvvetler personelinin, komuta katından gelerek koridorun sağ tarafına yöneldikleri ve vatandaşlara ateş ettikleri kameralara yansıyor. Saat 02.55’te Uzman Çavuş Mustafa Mengi, şehit edilen sivil bir vatandaşı kolundan sürükleyerek merdiven başına getiriyor. Bu sırada Kurmay Albay Mustafa Çiçek olduğu belirlenen kişi de olaya müdahale etmek yerine cep telefonuyla maktulün fotoğraflarını çekiyor.