İhaleye giren tek kişi, "Aşırı yıpranmış" diyerek araçları almadı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski başkan Melih Gökçek döneminde alınan üç adet cipi satılığa çıkarmıştı. Dün yapılan ihaleye giren tek katılımcı olan Mustafa Aşkun, "Araçlar aşırı hor kullanılmış" diyerek geri çekildi.

MANSUR YAVAŞ GERİ ALMIŞTI

Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifasına rağmen iade etmediği 3 zırhlı aracı, 31 Mart seçimleri ile göreve gelen Mansur Yavaş geri almıştı.

"AŞIRI HOR KULLANILMIŞ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin canlı yayın yaptığı ihalede, araçlarla ilgili ihaleye giren tek katılımcı olan Mustafa Aşkun, "Araçlar aşırı hor kullanılmış" diyerek geri çekildi.