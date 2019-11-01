İhaleye giren tek kişi, "Aşırı yıpranmış" diyerek araçları almadı
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde alınan ve Mansur Yavaş tarafından satışa sunulan araçlar, ihaleye giren kişinin "Araçlar aşırı hor kullanılmış" diyerek geri çekilmesiyle satılamadı.
GÜNDEM 01.11.2019, 18:56
ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski başkan Melih Gökçek döneminde alınan üç adet cipi satılığa çıkarmıştı. Dün yapılan ihaleye giren tek katılımcı olan Mustafa Aşkun, "Araçlar aşırı hor kullanılmış" diyerek geri çekildi.
MANSUR YAVAŞ GERİ ALMIŞTI
Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifasına rağmen iade etmediği 3 zırhlı aracı, 31 Mart seçimleri ile göreve gelen Mansur Yavaş geri almıştı.
"AŞIRI HOR KULLANILMIŞ"
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin canlı yayın yaptığı ihalede, araçlarla ilgili ihaleye giren tek katılımcı olan Mustafa Aşkun, "Araçlar aşırı hor kullanılmış" diyerek geri çekildi.
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