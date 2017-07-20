İğrenç olayı kocasının telefonunda bulduğu fotoğraflardan fark etti

HAKKINDA 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle Antalya 7’inci Ağır Ceza Mahkemisi’nde dava açılan Hacı S. olay nedeniyle pişman olduğunu iddia etti. Mahkemede eniştesinin kendisine tecavüz ettiğini, sonra da bunları kimseye anlatmaması için tehdit ettiğini iddia eden F.N.Ü. ayrıca sanığın kendisinin çıplak fotoğraflarını çektiğini de söyledi. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın eşi 25 yaşındaki M.S. ise eşinin cep telefonunda kardeşinin çıplak fotoğraflarını görünce olayın farkına vardığını söyledi.Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
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