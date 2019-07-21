İğrenç olay otopside ortaya çıktı!

Özel bir rehabilitasyon merkezinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan engelli kadın ameliyat sırasında yaşamını yitirdi.Kadının ilk otopsisinde cinsel saldırı bulgularına rastlandığı öğrenildi

İğrenç olay otopside ortaya çıktı!
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UŞAK'TA ameliyat sırasında yaşamını yitiren zihinsel  engelli kadının cesedi cinsel saldırı şüphesiyle İzmir Adli Tıp Kurumu'na  gönderildi.  Alınan bilgiye göre, özel bir rehabilitasyon merkezinde bulunan  zihinsel engelli Beyhan A. (27) toksit zehirlenme şüphesiyle Uşak Eğitim ve  Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan doktor muayenesinde cinsel saldırı emarelerinin bulunması  üzerine ameliyata alınan kadın yaşamını yitirdi.  Savcılık tarafından yapılan ilk otopside kadının vücudunda cinsel  saldırı bulgularına rastlanması üzerine ceset İzmir Adli Tıp Kurumu'na  gönderildi.  Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Uşak Valiliğinin de konuyla ilgili idari soruşturma  başlattığı aktarıldı.
 

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2019, 10:45
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