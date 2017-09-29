İDO ve BUDO seferleri iptal edildi!

BURSA Deniz Otobüsleri( BUDO ) internet sitesinden iptal olan seferleri duyururken ilerleyen tarihlerde ek sefer açılacağını açıkladı. 29.09.2017 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. İstanbul Deniz Otobüsleri ise 29-09-2017 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü 07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü 09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü seferlerinin iptal olduğunu açıkladı.

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