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İdlib'de TSK heyetine Esad'den provokasyon

Esad, Türkiye'nin Afrin'i kuşatma herakatını da içiren İdlib intikalini provoke etmeye çalışıyor

İdlib'de TSK heyetine Esad'den provokasyon

Esad, Türkiye'nin Afrin'i kuşatma herakatını da içiren İdlib intikalini provoke etmeye çalışıyor

12 Ekim 2017 Perşembe 14:00
İdlib'de TSK heyetine Esad'den provokasyon
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İHA'lar eşliğindeki 6 araçlık Türk teknik heyeti Afrin sınırına kurulacak üs için Dar'ül İzze'ye keşfe geldi. Şam rejimine bağlı güçler, Anadan ve Haccan'a topçu saldırısı düzenledi. Terör örgütü PKK/PYD de Ayn İsa'da ABD ve Fransız askerlerinin katılımıyla terör şovu gerçekleştirdi. 
Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde, terör örgütü PKK/PYD işgalindeki Afrin'i kuşatma amacıyla, TSK'ya bağlı birliklerin üs keşfine çıkması Esad rejimini sinirlendirdi. Astana zirvesinde çatışmasızlık bölgesi ilan edilen Suriye'nin İdlib kentine operasyon başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı subay ve mühendislerinden oluşan 6 araçlık Türk delegasyonu son durumu kontrol etmek için Dar'ül İzze'ye ulaştı. Atme üzerinden bölgeye ulaşan heyete Türk İHA'ları eşlik etti. Star'ın haberine göre bölgede TSK'nın askeri hareketliliğinin PYD'yi Afrin'de boğma ihtimalinden çekinen rejim güçleri, İdlib'in kuzey doğusundaki Anadan ve Haccan'ı hedef aldı. Saldırların Türk askerini Dar'ül İzze'ye doğru ilerlediği sırada gerçekleşmesi dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeEsadAfrinİdlib
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