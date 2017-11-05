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İddianame tamamlandı! 10 gazeteciye ByLock davası...

ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 gazeteci hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 10 gazeteci hakkında iddianame hazırlandı

İddianame tamamlandı! 10 gazeteciye ByLock davası...

ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 gazeteci hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 10 gazeteci hakkında iddianame hazırlandı

05 Kasım 2017 Pazar 11:38
İddianame tamamlandı! 10 gazeteciye ByLock davası...
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ALINAN bilgiye göre; Ömer Faruk Aydemir, Cihan Haber Ajansı Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık muhabirliği yapan ve 17-25 Aralık dönemi ayrılarak Yıldız Teknik Üniversitesi'nde basın danışmanı olan Gürkan Tuzlu, Mesut Ertaç, eski Zaman ve Cihan muhabiri Muhsin Pilgir, Bugün gazetesi ve Vahdet gazetesi çalışanı Mehmet Ali Ay, TRT eski çalışanı Yusuf Duran, Ahmet Feyzullah Özyurt, Birgün gazetesi editörü Burak Ekici, Cihan muhabiri Mutlu Özay ile Bugün TV ve Can Erzincan TV çalışanı Hüdaverdi Yıldırım isimli şüpheliler hakkında tek tek hazırlanan iddianamelerde, örgütün kriptolu haberleşme uygulamasını etkin şekilde kullandıkları anlaşıldı. Birgün editörü Butrak Ekici'nin 27 Ocak 2015 ile 19 Haziran 2015 arasında ByLock'a 217 kez erişim sağladığı belirlendi. Ahmet Feyzullah Özyurt'un 2390, Hüdaverdi Yıldırım'ın 4934, Mutlu Özay'ın ise 310 kez ByLock'a erişim sağladığı da tespit edildi.

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BylockIddianameGazeteci
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