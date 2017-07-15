İçtüzük değişikliği teklifi komisyonda

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Meclis Anayasa Komisyonu’nda İçtüzük değişikliği teklifinin tümü üzerinde Meclis Başkanlığı adına yaptığı konuşmada, Meclislerin kendi içtüzüklerini kendilerinin yapmasının diğer devlet organları karşısındaki bağımsızlıklarının gereği olduğunu söyledi. Yürürlükte olan 1973 tarihli TBMM İçtüzüğünde 14 defada 157 değişiklik yapıldığını belirten Bahçekapılı, şunları kaydetti: “Benim de gözlemim ve tanıklığım odur ki, mevcut İçtüzük bir bütün halinde şu anda geldiğimiz noktada ihtiyaçlara cevap vermekten uzaktadır. Komisyon görüşmelerini gerçekleştirdiğimiz İçtüzük teklifinin önce komisyonunuz sonrasında ise Genel Kurulda kabul edilmesinin bilinen ihtiyacın en azından bir kısmının giderilmesi hususunda faydalı olacağı kanaatini taşımaktayız.”

Söz hakkı tartışması

Bahçekapılı’nın konuşmasının ardından TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, alt komisyon raporu üzerinden teklifin tümünün görüşmelerine geçilmesini oylamak istedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın konuşması sırasında geçmiş dönemlerde yapılan içtüzük çalışmalarından bahsederken kendine sataşmada bulunduğunu ifade ederek, söz istedi. Şentop’un önce oylamayı yapmak istemesi üzerine Altay, ayağa kalkıp elindeki kitapçığı masaya vurarak, tepki gösterdi. CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Levent Gök ile Komisyon Başkanı Şentop ve AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş arasında söz hakkı tartışması yaşandı. Tartışma sırasında Şentop, alt komisyonun kabul ettiği metin üzerinden teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin yapılmasını oyladı. Oylamada teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçilmesi kabul edildi. Bir süre daha devam eden tartışmanın ardından Şentop’un söz verdiği Altay, “Eğer geçmişte uzlaştıysak bugün niye oturuyoruz. Siyaset açık kapı, müzakere, uzlaşma işidir. Zordur. Siyasette geçmişte yapılan bir komisyonda, ‘bakarız, ederiz, konuşuruz’ şeklinde kayıt altına alınmış işlere, ‘biz uzlaştık’ demek bir şey sağlamaz. Meclis TV yayınlarının süreklilik arz etmesi halinde iş birliğine açık olduğumuzu söyledim. Muhalefetin sesini biraz kısarak, Meclis’i kanun fabrikasına dönüştürebileceğinizi zannediyorsanız çok yanıldığınızı tarih ve zaman gösterecek” dedi.