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İcradan çocuk teslimi sona eriyor!

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'nda görüşülen Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Kanun Tasarısı ile boşanmış çiftlerin çocuklarının icra dairesi aracılığıyla teslimine son veriliyor

İcradan çocuk teslimi sona eriyor!

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'nda görüşülen Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Kanun Tasarısı ile boşanmış çiftlerin çocuklarının icra dairesi aracılığıyla teslimine son veriliyor

10 Nisan 2018 Salı 12:05
İcradan çocuk teslimi sona eriyor!
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ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Bakanlar Kurulu Toplantısında tasarının detaylarını anlattı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ tarafından Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklanan tasarının detayları şöyle:

İlk defa mağdur haklarına ilişkin müstakil bir kanuni düzenleme yapılıyor. Bu çerçevede mağdurlara ilişkin pek çok yenilik getiriliyor. Kasten öldürme, ağır yaralama, cinsel saldırı ve işkence suçlarının mağdurları için maddi destek sağlanması, meslek edinmeleri amacıyla kurslar düzenlenmesi, eğer kamu görevlisiyse mağdurun yerleşim yeri gerektiğinde ve talebi halinde değiştirilmesi ve pek çok başka önemli yenilikler getiriliyor.

Boşanma gerçekleştiğinde çocukla ilişki kurulması icra dairesi marifetiyle gerçekleşirken yeni düzenlemeyle çocuk teslimi için çocuk teslim merkezleri kurulacak. Çocuğu göstermemek velayetin değiştirilmesi sebebi olacak, çocuğu göstermeyen taraf eğer nafaka alacaklısı ise geçici olarak nafakası kesilecek. Eğer göstermeyen taraf göstermemekte ısrar ederse, çocuğu göstermeyen taraf hapsen tazyik edilecek.

Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılacak değişiklikle sahipli veya sahipsiz hayvanları öldürmek, işkence veya eziyet etmek bugüne kadar idari para cezası ile cezalandırılırken bundan sonra hapis cezası ile cezalandırılacak. Hayvanlara eziyet edenlere dört yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıIcraçocuk Teslimi
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