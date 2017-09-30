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İçişleri Bakanlığından "istisnai vatandaşlık" açıklaması

İçişleri Bakanlığınca, 2011-2016 yıllarında 7 bin 827 Suriyeli, bin 587 Irak uyruklunun Türk vatandaşlığı kazandığı bildirildi

İçişleri Bakanlığından "istisnai vatandaşlık" açıklaması

İçişleri Bakanlığınca, 2011-2016 yıllarında 7 bin 827 Suriyeli, bin 587 Irak uyruklunun Türk vatandaşlığı kazandığı bildirildi

30 Eylül 2017 Cumartesi 15:16
İçişleri Bakanlığından "istisnai vatandaşlık" açıklaması
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İÇİŞLERİ Bakanlığından, "Bu kimlikler iptal edilsin" manşetiyle basına  yansıyan istisnai vatandaşlıkla ilgili haber üzerine açıklamaya gerek duyulduğu  belirtildi. 
2011-2016 yıllarında 7 bin 827 Suriyeli, bin 587 Irak uyruklunun Türk vatandaşlığını kazandığı ifade edilen açıklamada, Suriye uyrukluların büyük  çoğunluğunun anne veya babasının Türk vatandaşı olduğu, 18 yaşına kadar nüfus  kütüklerine kaydedilmeyen soy bağı esasına göre Türk vatandaşlığı elde ettiği  kaydedildi. 
Açıklamada ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı ve  Emniyet Genel Müdürlüğünce, milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil  edecek hallerinin bulunmadığı tespit edilen ve istisnai olarak Türk  vatandaşlığını kazanan kişilerin sayısının 514, istisnai olarak Türk  vatandaşlığını kazanan Irak uyrukların sayısının ise 179 olduğu ifade edildi.

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