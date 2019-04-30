İçişleri Bakanlığı’ndan 81 il valiliğine gönderildi! Yarın başlıyor…

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre yarından itibaren trafikte yaya önceliği denetimleri artırılacak. Genelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde sürücülere "görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını verme" yükümlülüğü hatırlatıldı. Genelgede, 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak ilan edildiğine dikkat çekilerek; sürücülerin, yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak suretiyle yavaşlamalarını ve durarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla karayolu üzerine yaya önceliğine vurgu yapan "önce yaya" ikonlarının araçların yaklaşım yönünde, tüm ışıksız yaya ve okul geçitlerine çizdirilmesi ve uygulamanın öncelikle şehrin önem ve öncelik arz eden noktalarına çizdirilmesi yönünde talimatlandırıldığı belirtildi. Bakanlık 81 ile gönderdiği genelgede, tüm yol kullanıcılarının, sürücü ve yayaların doğru bilgilendirilmesi, kamuoyunda "yaya önceliği" algısının güçlendirilerek yaya kazalarının azaltılması ve yaya güvenliğinin sağlanması hususunda yapılması gereken çalışmaları şu şekilde sıraladı:

Eksik ve yenilenmesi gereken işaretlemeler tamamlanacak

Işıklı ve trafik görevlisi bulunan kavşaklarda yayaların ışık ve görevlinin talimatına göre hareket etmesi gerektiği vurgulanacak. Yaya/okul geçitlerindeki yatay ve dikey işaretlemeler kontrol edilerek standartlara uygun olmayanların yenilenmesi ve eksik olanların tamamlatılması için yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarla koordine sağlanacak. Sürücülerin bu geçitlere yaklaşırken dikkatlerini çekmek amacıyla "önce yaya" ikonlarının yaya hareketliliğinin yoğun olduğu geçitlerden başlayarak tüm geçitlere uygulanması sağlanacak. Yaya/okul geçitlerinde aylık çalışma programlarında her ekip için görevlendirme yapılarak "sürekli, etkin ve yoğun" şekilde denetimler gerçekleştirilecek.

Kaldırımlara araç park edilmesine izin verilmeyecek, cep telefonu denetimler artacak

Yayaların kaldırım yerine taşıt yolunda yürümelerine neden olan kaldırım üstü araçların parklanmalarına izin verilmeyecek. Dikkat ve algıyı azaltarak yayaların geç fark edilmesine/fark edilmemesine neden olan cep telefonu ve hızlı araç kullanımı konularında denetimler artırılacak. İllerimizde “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” sloganıyla oluşturulan “Yaşam Tüneli” bulunan alanlarda sürücülere/yolculara emniyet kemeri kullanımının gerekliliği, cep telefonunun insan dikkati üzerindeki olumsuz etkileri, aşırı hız ve normal seyir hızının insan yaşamı üzerine değiştirilemez etkisi ve “yaya önceliği/güvenliği” konularında bilgilendirme faaliyeti yürütülecek.

Tüm kolluk birimi sorumlu olacak

Ayrıca genelgede, trafik kazasına ve can kayıplarının artmasına neden olan kural ihlallerinin tespit edilmesinde, sürücülerde algılanan yakalanma riskinin oluşturulmasında tek başına trafik zabıtasının yeterli olmadığından, tüm kolluk birimlerinin bir seferberlik ruhuyla etkin bir şekilde görev yapması amacıyla başlatılan “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” kampanyasında olduğu gibi yaya güvenliğinin sağlanması konusunda da tüm kolluk personeline görev esnasında ve dışında sorumlu olacak. Bu kapsamda Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeyen, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeyen ilgili kanun kapsamında da yaya önceliği konusunda da “Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı” düzenlenecek.