İçişleri Bakanlığı'ndan 'korsan gösteri' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 67 ilde 303 bin 640 kişinin katılımıyla 138 etkinlik düzenlendiği bildirdi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'korsan gösteri' açıklaması
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BAKANLIKTAN yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü  nedeniyle yapılan etkinliklere ilişkin bilgi verildi.
 
Açıklamada, kutlamalar kapsamında 303 bin 640 kişinin katılımıyla 67   ilde 138 etkinlik gerçekleştirildiği belirtildi.
Bu etkinlikler dışında düzenlenen 16 korsan gösteriye katılan toplam  145 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"1 Mayıs 2019 günü Şanlıurfa ilinde düzenlenen etkinliklere katılmak  üzere Kahramanmaraş ilinden yola çıkan vatandaşlarımızı taşıyan otobüsün kaza  yapması sonucunda 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 15 vatandaşımız ise  yaralanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine  başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu üzücü olayın dışında ülke  genelindeki etkinliklerde yaralanan vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz  bulunmamaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gerçekleşen tüm etkinlikler  güvenli bir ortam içerisinde tamamlanmış ve herhangi bir olumsuzluk  yaşanmamıştır."
 

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