İçişleri Bakanlığı, CHP'li başkan için harekete geçti

İçişleri Bakanlığı, CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı, CHP'li başkan için harekete geçti
banner404

İÇİŞLERİ Bakanlığınca, CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur'un, belediye başkanlığı görevini devir teslimi sırasında, devletin birliği, beraberliği ve saygınlığını temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içeren ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Esra Erol'da cinci hoca dehşeti izleyicilerin...
Esra Erol'da cinci hoca dehşeti izleyicilerin...
  1. YAŞAM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472