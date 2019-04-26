İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4'ünün gri kategoride olduğu belirtti.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Bayrak-123 Operasyonu düzenlendi.
5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığından güvenlik operasyonlarına ilişkin dün yapılan açıklamada, Lice ilçesi kırsalında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
4'Ü GRİ LİSTEDEN ÇIKTI
Bölgedeki operasyonlar devam ederken İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamayla 5 teröristten 4'ünün gri kategoride olduğunu ifade etti.
İçişleri Bakanlığı açıklandı: Gri listedeki 4 terörist öldürüldü!
İçişleri Bakanlığı, dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4'ünün gri listeden olduğunu açıkladı
İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4'ünün gri kategoride olduğu belirtti.