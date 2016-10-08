İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama

SOYLU , bugün Hakkari Yüksekova'da kobra tipi zırhlı bir aracın kule kısmında bulunan silahın bir anda ateş almasıyla 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini, iki vatandaşın yaralandığını bildirdi.

Yaralıların tedavilerine devam edildiğini belirten Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hemen olaya ilişkin soruşturma başlatılmış olup, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için İçişleri Bakanlığınca derhal bir mülkiye başmüfettişi görevlendirilerek inceleme gerçekleştirilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar; ailelerine, yakınlarına geçmiş olsun ve başsağlığı diliyorum."





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