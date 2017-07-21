Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İçinden tramvay geçecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mithatpaşa Parkı önündeki trafiğin yeraltına alınmasıyla kazanılan 71 bin 500 metrekarelik alanı Demokrasi Şehitleri Meydanı'na dönüştürüyor. Oyun, gösteri ve dinlenme alanları, bisiklet yolları ve otomatik tuvaletlerin yer alacağı meydandan tramvay da geçecek. İkinci etapta ise kıyıda vapur iskelesi ve tekne yanaşma yeri olacak. Projenin yapım ihalesi için teklifler, 11 Ağustos Cuma günü saat 10’da alınacak

İçinden tramvay geçecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mithatpaşa Parkı önündeki trafiğin yeraltına alınmasıyla kazanılan 71 bin 500 metrekarelik alanı Demokrasi Şehitleri Meydanı'na dönüştürüyor. Oyun, gösteri ve dinlenme alanları, bisiklet yolları ve otomatik tuvaletlerin yer alacağı meydandan tramvay da geçecek. İkinci etapta ise kıyıda vapur iskelesi ve tekne yanaşma yeri olacak. Projenin yapım ihalesi için teklifler, 11 Ağustos Cuma günü saat 10’da alınacak

21 Temmuz 2017 Cuma 13:19
İçinden tramvay geçecek
banner404

MUSTAFA Kemal Sahil Bulvarı trafiğini rahatlatmak ve bölgeye yeni bir soluk getirmek amacıyla Mithatpaşa Parkı önünde karayolu alt geçit çalışmalarını hızlı bir biçimde sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapılacak meydan için 11 Ağustos Cuma günü saat 10.00’da yapım ihalesine çıkarak firmalardan gelen teklifleri değerlendirecek.

“15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı”, alt geçidin üzerinde kentlilerin kesintisiz olarak denize ulaşabileceği, içerisinde dinlenme ve çocuk oyun alanlarının olduğu farklı tasarım ve peyzajıyla dikkat çekecek. Yoğun yapılaşmanın ve trafiğin bulunduğu alan, İzmirDeniz projesi kapsamında yapılan düzenlemeyle İzmirliler’in denizle bütünleşeceği, kent içinde nefes alacağı bir alana dönüştürülecek. Alt geçidin üstünde 71 bin 500 metrekarelik alanda oluşturulacak yeni kent meydanı, İzmirlileri 1200 metrekarelik sahil şeridi ile buluşturacak.  Ayrıca yeni düzenleme sayesinde, Mithatpaşa Parkı’nın kara tarafında kalan tarihi doku da daha görünür ve algılanır hale gelecek. Meydanda, sanatçı Günnur Özsoy'un anıt heykel çalışması da yer alacak. Anıt, birlik ve beraberliği, İzmirliler’in demokrasiye inancını anlatacak.

TEKNELER DE DÜŞÜNÜLDÜ

Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi ve Hamidiye Cami önünde kentlilerin kesintisiz olarak denize ulaşacağı yeni meydan projesinde çocuk oyun alanı, sahne olarak kullanılabilecek gösteri alanı, su oyun alanı, dinlenme alanları, bisiklet ve yaya yolları, özel tasarlanmış kentsel donatılar, otomatik tuvaletler ve etkinlik alanları yer alacak. Meydandan tramvay da geçecek.

İmar planı sürecinin tamamlanmasının ardından planlanan ikinci etapta ise deniz ulaşımını güçlendirmek amacıyla kıyıda vapur iskelesi ve tekne yanaşma yeri de yapılacak.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
DemokrasiTramvayİzmirşehitler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim