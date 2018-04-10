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"İçimizde hala kripto FETÖ'cüler olabilir"

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi bunların inlerine girildi, girilmeye de devam ediliyor. Her gün bunlar deşifre ediliyor. Edildiklerinde yakasına yapışıp adalet önünde bunların hesabı soruluyor." dedi

"İçimizde hala kripto FETÖ'cüler olabilir"

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi bunların inlerine girildi, girilmeye de devam ediliyor. Her gün bunlar deşifre ediliyor. Edildiklerinde yakasına yapışıp adalet önünde bunların hesabı soruluyor." dedi

10 Nisan 2018 Salı 13:42
"İçimizde hala kripto FETÖ'cüler olabilir"
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TÜRK Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda  düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
 
Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, törende yaptığı konuşmada, polis  teşkilatının kurulduğu günden bu yana vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak  için fedakarca çalıştığını söyledi.
Edirne'de asayişi ve huzuru bozacak ciddi bir olayın görülmediğini  belirten Kurt, "Ancak 15 Temmuz hain darbe kalkışması ve bundan daha önce, Türk  tarihinde belki de tarihte görülen en büyük ihanet şebekesi olan FETÖ  yapılanmasının teşkilatımıza da büyük zararları olmuştur. Buna bağlı olarak  içimizdeki hainlerin de temizlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde  önceki yıllara göre yüzde 22'lik mevcudiyetimizde azalma olmuştur. Devletimiz  personel eksikliğini hızlı bir şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır." diye  konuştu.
 
FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini dile getiren Kurt, "Ülkemizin,  milletimizin, çocuklarımızın geleceği açısından bu mücadeleyi yürütmeye devam  edeceğiz." dedi.
 
Emniyet teşkilatındaki temizliğin büyük ölçüde yapıldığını dile getiren Kurt, şöyle devam etti:
 
"Ancak içimizde hala kripto olarak ortaya çıkartılmamış olan FETÖ'cüler olabilir. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sayın  Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi bunların inlerine girildi, girilmeye de  devam ediliyor. Her gün bunlar deşifre ediliyor. Edildiklerinde yakasına yapışıp  adalet önünde bunların hesabı soruluyor. Ancak buna rağmen daha hala beyinlerini  bunlara teslim eden robotlaştırılmış hale getirilen, mankurtlaştırılmış bu  haşhaşilerden, bu tehlikenin farkına varıp da bunlardan kopamayanların olduğunu  görüyoruz. Bunları bu sümüklü fetoş, yemin ettirmiş, bir şey yaptırmış, bunlar da  bunlara inanarak devletine gelip, devletin adaletine, şefkatine sığınmaktan  çekiniyorlar. Şeytansı bir insanın verdirdiği yeminin, sözün geçerliliği olmaz.  Bu insanlara da buradan tekrar uyarıda bulunmak istiyorum. Bunları er geç, tek  tek de olsa, inlerine girip, cehennemin dibine de gitseler getirerek, hesabını  soracağız.
 
Bunları bulup getirdikten sonra 'ben pişman oldum, ben hata yaptım'  demenin pek bir geçerliliği olmaz. Ben hırsızı suçüstü yakalamışım, yakaladıktan  sonra hırsızın 'ben pişmanım, ben teslim olmaya geldim' demesinin bir anlamı  olmaz. Suçüstü yapmışım, işim bitmiş. Önemli olan buradaki insanlardaki samimiyet  göstergesi, pişmanlık göstergesi. Onu adalet birimlerimiz takdir edecektir  muhakkak. Bizim onları ortaya çıkartmadan, onların devletine teslim olması,  adaletine sığınması ve bildiklerini anlatması, onun samimiyet ölçüsü de o şekilde  değerlendirilecektir. Ancak bunlar hiçbir şey yapmamış, kuyruğunu kurtarmaya  çalışmış, biz tepesine binmişiz, kuyruğunu kaptırdıktan sonra, 'ben pişmanın, ben  etkin pişmanlık istiyorum' demesinin ne derece etkili olacağını yargı  mensuplarımız değerlendirecektir ."
 
Konuşmanın ardından polis teşkilatının kortej geçişi gerçekleştirdiği  törende, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Edirne Belediye Başkan  Yardımcıları Selçuk Çakır, Çiğdem Gegeoğlu, Ertuğrul Tanrıkulu, Bulgaristan'ın  Edirne Başkonsolosu Vasil Vılçev, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, MHP  Edirne İl Başkanı Hakan Özkan, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve  polisler de hazır bulundu.
 
Ayrıca törene Bulgaristan'dan, Kırcaali Emniyet Müdürü Ventsislav  Momchilov, Haskova Emniyet Müdürü Angal Tsankov, Sınır Polisi Bölge Müdürü Deyan  Mollov ve Kaptan Andreevo Sınır Kapısı Polis Müdürü Emil Gochev de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Polis TeşkilatıEdirneFetullahçı Terör Örgütü
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