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İç çamaşırıyla korkulukların üzerine çıkarak...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, üst geçidin korkuluklarına çıkan, üzerinde iç çamaşırları olan O.C. korku yarattı. Daha önce de intihar girişiminde bulunacağını söyleyerek polisi arayan, sokakta yürürken polisler tarafından bulunan O.C. bu kez de vatandaşlar tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

İç çamaşırıyla korkulukların üzerine çıkarak...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, üst geçidin korkuluklarına çıkan, üzerinde iç çamaşırları olan O.C. korku yarattı. Daha önce de intihar girişiminde bulunacağını söyleyerek polisi arayan, sokakta yürürken polisler tarafından bulunan O.C. bu kez de vatandaşlar tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 20:26
İç çamaşırıyla korkulukların üzerine çıkarak...
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OLAY saat 17.30 sıralarında, D-100 Karayolu Site Durağı mevkiinde meydana geldi. Üzerinde iç çamaşırları olan, çıplak ayakları ile korkulukların üzerinde yürüyen kişiyi gören çevredekiler, polise haber verdi. Vatandaşlar trafiğin yoğun olduğu yerde düşme tehlikesi olan kişiyi ikna etti. Bir süre sonra korkulukların üzerinden aşağı inen O.C. daha sonra üst geçidin yakınında bulunan evine gitti.

Ocak ayında minareye çıkarak intihar edeceğini söyleyerek polisi arayan O.C., sokakta yürürken polis ekipleri tarafından bulunmuştu. O.C. eşinin çalışmadığı için sürekli kendisini azarladığını söylerken, annesi ise, "Defalarca seni işe soktular, çalışmadın. Alkol alıyorsun, ondan sonra bu tür şeyler yapıyorsun. Utanmıyor musun?" diyerek tepki göstermişti. Polis, bu kez O.C.'nin evine gidip uyarıda bulunduktan sonra tutanak tuttu.

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