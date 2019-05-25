İbrahim Tatlıses: 'Ekrem İmamoğlu kazanırsa İstanbul beni kaybeder' demedim

TÜRKÜCÜ İbrahim Tatlıses, 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan, ancak daha sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir açıklama yapmadığını söyledi. "Ekrem İmamoğlu kazanırsa İstanbul beni kaybeder" dediği iddiasını yalanlayan Tatlıses, kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Siyasi görüşüm bellidir ama hiç bir zaman 'İstanbul beni kaybeder' diye bir açıklamam olmadı! Ne İstanbul beni kaybeder, ne ben İstanbul'u kaybederim. Allah bu mübarek günde iftiracı, fitneci, fırsatçı, birliğimize ve dirliğimize göz koyan insanlardan bizi korusun hayırlı cumalar."