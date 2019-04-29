İBB’ye de ‘T.C.’ geri dönüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Saraçhane’deki binasının tabelasına “T.C.” ibaresini koymak için çalışmalar başladı. Ankara'da da belediye binasına önceki gün TC ibaresi konulmuştu.

İBB’ye de ‘T.C.’ geri dönüyor
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İBB personeli başkanlık binasının ana kapısında yazan “İstanbul Büyükşehir Belediyesi” ve duvarında İngilizce yazan “İstanbul Metropolitan Municipality” ibarelerinin yanına “T.C.” ifadesini koymak için bugün ölçü aldılar. Görevliler hazırlanacak tabelanın yarın bitirilerek asılacağını söylediler. CHP'li belediye başkanları Ankara'da partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu T.C. ibaresiyle ilgili soruya “T.C. ibaresini çok sevdik biz, her yerde olmalı” yanıtını vermişti.

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