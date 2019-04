İBB’de tarihi devir teslim töreni

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatayı almasının ardından, CHP’nin hem eski hem de yeni meclis üyeleri Ekrem İmamoğlu’nu karşılamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geldi.

Belediye görevlileri ise devir teslim için hazırlıklarını tamamladı. Bina çevresine güvenlik önlemleri artırılırken, içeride ise devri teslim hazırlık yapıldı.

Çağlayan’da mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane’ye hareket eden İmamoğlu’nu burada çok sayıda partili ve halk karşıladı. İzdiham nedeniyle kapıda resmi karşılama yapılamadı.

Belediye Binası’ndan içeri giren İmamoğlu, devir teslim töreni öncesi açıklama yaptı. İmamoğlu, “Halkımıza dışarıda otobüsün üzerinden hitap edeceğim, çağrımı yapacağım. Halkımızla bu hafta sonu cumartesi ya da pazar günü bütün İstanbul halkımızı davet ederek süreci anlatacağımız bir buluşmamız olacak. Herkesi, kadın erkek, çoluk çocuk herkesi Saraçhane’ye bekliyoruz diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mazbatayı aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları;

16 milyonla birlikte bu görevi devraldım. Biz demokrasiden ve birlik ile beraberlikten hiç vazgeçmedik. Şu an mazbatamızı aldık. Sorumluluğumuz bilincindeyiz. Hizmet etmeye bir an önce başlayacağız. Bu belediyede çalışan herkes bir kişiye veya bir partiye değil 16 milyona hizmet etmeye şu anda başlamıştır. Bu an itibariyle devam eden süreçler var farkındayız. Şehrimiz geleceği için ilgililerden net karar bekliyoruz.

Bu şehre kurulduğu günden bugüne kadar katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Sıra bizde, bundan sonra bu şehrin insanına, doğasına saygı göstereceğimize emin olabilirsiniz. Allah bizi mahcup etmesin.

Konuşmanın ardından İmamoğlu, devir teslim töreni için makam odasına geçti.