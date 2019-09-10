İBB'ye geçen Esenler Otogarı'nda giriş - çıkış ücretlerine indirim

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne geçen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı giriş-çıkış ücretlerinde indirim yapıldı. Buna göre; otogarda otobüs giriş-çıkış ücretlerine yüzde 40'a yakın bir indirim yapılarak otobüsçülerin 130 TL ödediği giriş-çıkış ücreti İBB'nin kararı ile 80 TL'ye düşürüldü.

"İNDİRİM BİLET FİYATLARINA YANSIMAYACAK"

Kararın otobüsçüleri mutlu ettiğini belirten Otogar Esnafları Derneği Başkanı Şahap Önal, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, "Yönetim artık İBB'de. Otobüsçülerin maliyetleri çok fazla arttı. İBB'nin bu kararı maliyetimizi biraz olsun azaltacak. Ayrıca bu indirim biletlere yansımaz çünkü maliyetlerimiz çok fazla arttı." ifadelerini kullandı.

İBB, İHTARNAME GÖNDERMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sözleşmesi bitmesinin ardından Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın işletmesini devretmeyen Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye ihtarname göndermişti. İhtarnamede otogarın üç gün içinde boşaltılması istenmişti.

OTOGAR İŞLETMECİSİ 'BOŞALTACAĞIZ' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın 15 gün içinde boşaltılacağını açıklamıştı. Otogar'ın işletmecisi Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yıldırım yaptığı açıklamada belediye ile görüşme halinde olduklarını ifade etmiş ve otogarı boşaltacaklarını söylemişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otopark bölümünün, belediyeye bağlı şirketlerden İSPARK'a devredilmesine karar verilmişti. Karara göre, otoparkın ilk 1 saati ücretsiz olacak ve gelirin yüzde 25'i belediyeye ödenecekti.

İŞLETMECİNİN SÖZLEŞMESİ 4 AĞUSTOS'TA BİTMİŞTİ

2016'daki darbe girişiminin ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı adı verilen otogarı işleten Avrasya Terminal İşletmeleri'nin (AVTER) sözleşmesi 4 Mayıs'ta sona ermişti. Esenler Otogarı, Metro Turizm'in patronu, Galip Öztürk'ün kızı olan Ayten Öztürk Ünal'ın sahibi olduğu AVTER yönetimi altındaydı.

İMAMOĞLU: YÜKSEK TEKNOLOJİ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, otogarın hızlıca taşınma ve dönüşmesini gerçekleştireceklerini belirterek, "Esenler Otogarı'nı yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz" demişti.