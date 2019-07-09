İBB'nin ilk Meclis'i mahkemeye taşınacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclis'i 23 Haziran'da yeniden başkan Ekrem İmamoğlu başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Meclis toplantı günü sayısına ilişkin tartışma ise toplantıya damga vurdu. AK Parti, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı. 23 Haziran seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi ilk olağan toplantısını yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği toplantı sırasında zaman zaman CHP'li üyeler ile AK Parti'li üyeler arasından 'borç' tartışması yaşandı.

AK PARTİLİ GÖKSU: BİZ DESTEK VERECEĞİZ

İmamoğlu temmuz ayında ölenleri andığı konuşmasının ardından sözü AK Parti grubu adına Grup Başkanı Tevfik Göksu'ya verdi. Göksu konuşmasına Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ederek başladı ve 23 Haziran seçimi için, "İstanbullular iradesini göstermişti. Bizim için milletin iradesi başımızın üzerindedir. Bu sonuçlarla İstanbullular icra yetkisini size, denetleme yetkisini ise bize vermiştir" dedi. Göksu daha sonra AK Parti döneminde yapılanları anlatarak kenti yeni yönetime emanet ettiklerini söyledi. Belediye ile ilgili yolsuzluk iddialarının asılsız olduğunu savunan Göksu, İstanbulluların yararına olacak her projeyi destekleyeceklerini ifade etti. AK Parti sözcüsü, "Güzel şeyler yapacaktık ama dedirtmeyeceğiz, sizlerin geçmişte yaptığı gibi engel olmayacağız. Hatta sayın başkanın vaatlerini teklif haline getirip meclise sunacağız. AK Parti ve MHP olarak kendi partisi destek vermese bile biz destek vereceğiz" dedi.

"VALİ BORÇ ALDI" İDDİASI

Göksü, "Dün CHP'nin ve Sayın Başkanın iletişimini üstlenen bir gazetede sayın valimiz hakkında ahlaksız bir haber yayınlandı. Bunu servis eden her kimse, ki bunu da herkes az çok biliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden borçlanma kararı çıkmadan belediye başkanı nasıl borçlanabilir?" diyerek CHP'yi eleştirdi. Göksu konuşmasının ardından belediye hesaplarının yer aldığı kitabı İmamoğlu'na verdi. İmamoğlu ise "En kısa zamanda bunun revize edilmiş halini size sunacağım. Çünkü içindeki bilgiler pek doğru değil" cevabını verdi.

CHP SÖZCÜSÜ SUBAŞI'DAN CEVAP

Tevfik Göksu'nun ardından sözü CHP Grubu adına Doğan Subaşı aldı. CHP Grup Başkanvekili Subaşı, Göksu'nun "İstanbul'u siz emanet ediyoruz" sözünü eleştirerek, "Emaneti millet verir millet alır. Bunun da 'Pontus' ifadesi gibi dil sürçmesi olduğunu sanıyorum" dedi. Subaşı, "Bu seçim 1950 seçimlerinden bu yana en önemli seçimdir. Buna önemi veren ise Sayın Başkanımız İmamoğlu toplumun çok değişik kesimlerinden oy aldı. Sosyalistler, muhafazakarlar, ülkücüler, Saadet Partililer, MHP'liler, AK Partililer oy verdi. Milli Birlik sayın İmamoğlu'na oy verdi. Toplum eğer doğru davranırsanız, doğru konuşursanız arkanızda durur. Bunu gördük. Bu seçim sonucunu bütün dünyaya gururla anlatabiliriz" diye konuştu.

EMANET ELEŞTİRİSİNE YANIT VERDİ

Subaşı'nın ardından söz alan Göksu, "Emanet sözünden rahatsız oldunuz, neden rahatsız olduğunuzu biliyorum. Emanet güvenilir insanlara verilir" dedi. Ekrem İmamoğlu ise "Bu karşılıklı sözler sabaha kadar sürer. Ben 23 Haziran seçimlerinin sizin bu sözlerine yanıt olduğunu sanıyordum. Bir kere Sözcü gazetesi CHP'nin ya da benim iletişim organı değildir. Ben son süreçte hangi basın yayın organlarının kimin iletişim organı olduğunu iyi öğrendim" karşılığını verdi.

MECLİS TOPLANTISI TARTIŞMASI

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da söz alarak bazı belediye çalışanlarına sendika konusunda baskı uygulandığını iddia etti. Gökkuş ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun belediye meclis toplantıları ile ilgili gazetelerde yer alan demecini eleştirerek, "Biz beş gün çalışmayı öneriyoruz ve oylanmasını istiyoruz" dedi. Ekrem İmamoğlu, meclis toplantılarının başkanlık tarafından belirlenebileceğine dikkat çekerek mevzuatı okudu. İmamoğlu daha sonra, "Beş gün boyunca toplanacak diye bir kural yok. Bunu belirlemek de sizin hakkınız değildir. Bence beş gün boyunca toplanmasına, belediye koridorlarının kulise dönmesine gerek yok. Gündem bittiyse toplantıyı sürdürmenin anlamı yok. Buna neden takıntı yaptınız?" dedi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise, "Meclis çalışmasını gündem yoğunluğuna göre belirlersiniz. Gelenek filan diye bir şey olmaz. Komisyonlar 9 kişiden 8 kişiye düşürülürken gelenek yoktu şimdi mi var. Fatih Belediyesi'nden toplantı üç günden iki güne indirilirken de gelenek yoktu. Ayrıca çalışanlara mobing yapıldığı iddia edildi. Bu belediyede çalışanlarımıza kötü davranılmaz. Bu belediyeyi yöneten orada oturuyor" diye konuştu.

Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti grubunun meclis toplantısı ile ilgili önergesini, belediye meclisinin bu konuda karar alma hakkı olmadığı gerekçesiyle oylatmaması nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.