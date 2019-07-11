İBB Meclisi'nde "HDP" gerginliği! İmamoğlu müdahale ederken zorlandı

İSTANBUL'un trafik sorunu ile ilgili söz alan İYİ Partili Suat Sarı konuşmasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ettikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti. AK Parti sıralarından "HDP'ye de teşekkür et" şeklinde laf atılması üzerine gerginlik yaşandı. İmamoğlu'nun müdahalesi üzerine gerginlik kısa sürdü.

Belediye Meclis toplantısında ilk olarak öneriler alındı. Ardından gündem dışı söz alanlar konuşmaya başladı. Beykoz Meclis üyesi Adem Sefer, 15 Temmuz ile ilgili söz aldı. Sefer, 15 Temmuz ile ilgili değerlendirmelerini dile getirdi. Ekrem İmamoğlu da 15 Temmuz günü 11.45'te belediye önünde tören yapılacağını ve sonrasında mevlit okutulacağını duyurdu.

SEZEN AKSU HATIRLATMASI

Murat Türkyılmaz ise söz alarak Türk demokrasi hayatında yerel yönetimlerin rolü konusunda söz aldı. Türkyılmaz, öneriler ile yeni dönemde belediye yön vereceklerini ve etkin bir muhalefet ortaya koyacaklarını söyledi ve Ekrem İmamoğlu'nu iddialarını ispatlamaya çağırdı. Sözlerini "Umarım İstanbullular Sezen Aksu'nun şarkısında olduğu gibi 'İstanbul İstanbul olalı hiç görmedi böyle keder' demezler." diyerek bitirdi. İmamoğlu ise "Ben 39 belediye başkanımızı davet ettiğim ilk toplantıda dilerdim ki herkes bir arada olsaydı. 16 belediye başkanımız katılacağını bildirmişti ama katılmadı. Ben her şey çok güzel olacak diyen bir belediye başkanıyım. Bir başka şey nedir bu iki gün takıldınız anlamış değilim. Ben beş gün de gelirim sorun değil. Birisi çıkmış, sanırım sınıf arkadaşım, 'Ekrem' diyor. Yaşı itibari ile sınıf arkadaşım da değil. Bana yaptığınız konuşmalara dair cevap hakkımı kullandım, teşekkür ederim " dedi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ TARTIŞILDI

Ekrem İmamoğlu'nun ardından söz alarak belediye başkanlarına yapılan daveti eleştiren Tevfik Göksu ve komisyon toplantı odalarının önünün lobiye dönüştüğü iddiasını kabul etmedi. İmamoğlu ise "Tevfik bey bizim canlı yayını çok sevdi" diye başladığı konuşmasında belediye başkanlarına usule uygun olarak davet gönderildiğini söyledi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 haziran seçimleri sonrası "25 belediye başkanım var" sözlerini eleştirdi. Göksu'nun "Genel Başkanımız seçim değerlendirmesi yapıyordu" sözleri karşısında İmamoğlu bu kez "Genel Başkanınızdan değil Cumhurbaşkanından bahsediyorum" yanıtını verdi. Tartışmanın karşılıklı sürmesi sonrası İmamoğlu bir kez daha "Sizin genel başkanınız benim değil. Yanlış anlamaya devam ediyorsunuz" dedi.

HDP GERGİNLİĞİ

İstanbul'un trafik sorunu ile ilgili söz alan İYİ Partili Suat Sarı konuşmasına Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ettikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e teşekkür etti. AK Parti tarafından "HDP'ye de teşekkür et" şeklinde laf atılması üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. İmamoğlu, AK Partili üyeleri, konuşmacının sözünü kesmemeleri konusunda uyardı. Gündem dışı konuşmaların ardından meclis gündemine geçildi ve önergeler oylanmaya başladı.