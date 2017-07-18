İBB'den metro seferleriyle ilgili açıklama

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), kenti etkisi altına alan yağışların ardından metro seferleri ile ilgili bilgi verdi. Yapılan yazılı açıklamada "Yenikapı Atatürk Havalimanı kısmı sefer yapılamıyor, Yenikapı Hacıosman kısmi sefer yapılamıyor" denildi. Metronun diğer tüm hatlarında seferlerin aksamadan devam ettiği belirtildi.
Yapılan açıklamanın tam metni ise şöyle:
"M-1 Yenikapı Atatürk Havalimanı kısmı sefer yapılamıyor (Bakırköy-Yenikapı arası)
M-2 Yenikapı Hacıosman kısmi sefer yapılamıyor. (Yenikapı-Haliç arası)
Metronun diğer tüm hatlarında normal seferler aksamadan devam ediyor.
Yağış miktarı:
Terkos 27 Kg
Çatalca 70 Kg
Çanta 118 Kg
Hadımköy 52 Kg
Olimpiyat 21 Kg
Akom 64 Kg
Sarıyer 47 Kg
Çavuşbaşı 47 Kg
Greanpark 63 Kg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6388
İstanbul AFAD 44
karayolları 202
Toplam 6634 personel
2533 araç ile çalışmaya devam ediyor."
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