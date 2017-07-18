İBB'den metro seferleriyle ilgili açıklama

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), kenti etkisi altına alan yağışların ardından metro seferleri ile ilgili bilgi verdi. Yapılan yazılı açıklamada "Yenikapı Atatürk Havalimanı kısmı sefer yapılamıyor, Yenikapı Hacıosman kısmi sefer yapılamıyor" denildi. Metronun diğer tüm hatlarında seferlerin aksamadan devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamanın tam metni ise şöyle:

"M-1 Yenikapı Atatürk Havalimanı kısmı sefer yapılamıyor (Bakırköy-Yenikapı arası)

M-2 Yenikapı Hacıosman kısmi sefer yapılamıyor. (Yenikapı-Haliç arası)

Metronun diğer tüm hatlarında normal seferler aksamadan devam ediyor.

Yağış miktarı:

Terkos 27 Kg

Çatalca 70 Kg

Çanta 118 Kg

Hadımköy 52 Kg

Olimpiyat 21 Kg

Akom 64 Kg

Sarıyer 47 Kg

Çavuşbaşı 47 Kg

Greanpark 63 Kg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6388

İstanbul AFAD 44

karayolları 202

Toplam 6634 personel

2533 araç ile çalışmaya devam ediyor."