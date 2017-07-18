Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İBB'den metro seferleriyle ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro seferleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yenikapı Atatürk Havalimanı kısmı sefer yapılamıyor, Yenikapı Hacıosman kısmi sefer yapılamıyor" dedi. Metronun diğer tüm hatlarında seferlerin aksamadan devam ettiği belirtildi

İBB'den metro seferleriyle ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro seferleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yenikapı Atatürk Havalimanı kısmı sefer yapılamıyor, Yenikapı Hacıosman kısmi sefer yapılamıyor" dedi. Metronun diğer tüm hatlarında seferlerin aksamadan devam ettiği belirtildi

18 Temmuz 2017 Salı 14:57
İBB'den metro seferleriyle ilgili açıklama
banner404

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), kenti etkisi altına alan yağışların ardından metro seferleri ile ilgili bilgi verdi. Yapılan yazılı açıklamada "Yenikapı Atatürk Havalimanı kısmı sefer yapılamıyor, Yenikapı Hacıosman kısmi sefer yapılamıyor" denildi. Metronun diğer tüm hatlarında seferlerin aksamadan devam ettiği belirtildi.
Yapılan açıklamanın tam metni ise şöyle:
"M-1 Yenikapı Atatürk Havalimanı kısmı sefer yapılamıyor (Bakırköy-Yenikapı arası)
M-2 Yenikapı Hacıosman kısmi sefer yapılamıyor. (Yenikapı-Haliç arası)
Metronun diğer tüm hatlarında normal seferler aksamadan devam ediyor.
Yağış miktarı:
Terkos 27 Kg
Çatalca 70 Kg
Çanta 118 Kg
Hadımköy 52 Kg
Olimpiyat 21 Kg
Akom 64 Kg
Sarıyer 47 Kg
Çavuşbaşı 47 Kg
Greanpark 63 Kg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6388
İstanbul AFAD 44
karayolları 202
Toplam 6634 personel
2533 araç ile çalışmaya devam ediyor." 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İBBMetro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim