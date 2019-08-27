İBB'den flaş karar: Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA protokolleri feshedildi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunda büyük tartışma yaratan "İBB'nin vakıflara yönelik yardımı" konusunda Başkan Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla harekete geçti ve Ensar, TÜRGEV ve TÜGVA gibi vakıflarla olan protokoller feshedildi. İBB'den vakıflarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı vakıf ve derneklerle olan işbirlikleri, kamuoyunda tartışma konusu olmuştur. İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla bir süre önce bu dernek ve vakıfların İBB ile olan çalışmaları üzerine inceleme başlatılmış ve incelemeler derinlemesine devam etmektedir. İncelemeler sırasında çok sayıda vakıfla, protokoller kapsamında veya şifahi görüşmeler yoluyla, yurt inşaatları, bina kiralama, bakım-onarım tadilatı, ulaşım-yeme-içme, proje, diğer yardımlar ve tefrişat gibi kalemlerde maddi işbirlikleri tespit edilmiştir. İlk incelemenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, aralarında Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA, Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı bulunan vakıflarla arasındaki protokolü fesh etme kararı almış ve protokolleri iptal etmiştir.

İBB BÜTÇESİNDEN 357 MİLYON LİRA HARCANMIŞ

Bu vakıflar için bu zamana kadar, yukarıda sayılan kalemler ve yeni inşaatlar bedelleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden toplam 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığı belirlenmiştir. Vakıflara kiralama, bakım-onarım ve yeme-içme kalemleri altında bugüne kadar 190 milyon liradan fazla ödeme yapılırken, sadece bir vakfın ulaşım ve yeme-içme giderinin İBB bütçesine 56,5 milyon lira yük getirdiğini kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

YAPIMI DEVAM EDEN BİNALAR İBB'YE GEÇECEK

Son tespitlerde; ihalesi İBB tarafından yapılan yurt işlevi de içeren gençlik merkezi, spor tesisi ve otopark inşaatlarının bir bölümünün tamamlandığı, bir bölümünün de devam ettiği ortaya çıkmıştır. Yapımı devam eden ve bazılarının önemli bölümü tamamlanan tesislerden, toplam maliyeti 165 milyon lirayı bulan 5 tanesinin aynı vakıf adına yapılması dikkat çekmiştir. Bu binaların tasarlanan vakıf ve derneklere teslim edilmeyerek, İBB tarafından değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır."

"CEMAATLERE, VAKIFLARA HİZMET İŞİ BİTTİ" DEMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sandıktan zaferle çıktığı ancak daha sonra iptal edilen 31 Mart 2019 seçimleri sonrası 4 Nisan günü yaptığı açıklamada "Adama, kişiye, kişilere, cemaatlere, vakıflara, derneklere hizmet işi bitti. İBB'ye ve İstanbullular'a hizmet dönemi başlayacak. Gönlünüzü, rahat ve ferah tutun" demişti.