'İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun istediği istifalar geldi' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştirak şirketlerinin yönetim kurulu başkanları, başkan vekilleri ve genel müdürlerinin tamamının istifa ettikleri iddia edildi.

'İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun istediği istifalar geldi' iddiası
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ODATV’nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm iştirak şirketlerinin genel müdürleri istifa etti. İmamoğlu, 2 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul 39. Noterliği aracılığıyla belediye iştiraklerinden yönetimlerinin yenilenmesini ihbarname ile istemişti.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu, görevlerinden istifa eden belediye bürokratlarının belediye iştiraklerindeki pozisyonlarını bırakmadıklarını belirterek, "İstifa edenlerin iştiraklerde görevleri var. Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz? İnsanlar iştiraklerdeki yönetimden de İBB yönetiminden de bize hesap soracak. Şu an itibariyle bizim hızlıca iştiraklere hakim olmamız lazım. Umuyorum yanlışlarından dönerler" demişti. 

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