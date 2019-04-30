İBB binasına T.C. ibaresi eklendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) girişine Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan 'T.C.' ifadesi konuldu.

İBB binasına T.C. ibaresi eklendi
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SARAÇHANE'DEKİ başkanlık binasının girişinde yazılı olan 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi' tabelasının üzerine T.C. harfleri yeniden eklendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine harekete geçen belediye görevlileri, dün gerekli ölçümleri yaparak hazırlanan iki harfi, bugün getirip binanın girişine monte etti. Başkanlık binasındaki tabelanın yanı sıra Saraçhane'deki diğer blokun girişine de T.C. ibaresi eklenmiş oldu. Böylece belediyenin girişindeki tabela, 'T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi' oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tabelasında daha önce T.C. ibaresi yoktu.

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