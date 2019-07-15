İBB binası önünde 15 Temmuz anma töreni

İBB'nin Saraçhane'deki binasının önündeki anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra konuşma yapan İmamoğlu, "Gerçekten 15 Temmuz demokrasimize ve milli birliğimize sıkıca sarılma, millet iradesini yok saymanın her türlüsüne karşı koymak kararlılığımızı yüksek sesle hem de en üst iradeyle ilan etme günüdür" dedi. İmamoğlu, " 15 Temmuz hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğini gazi meclisimizin önemini ve değerini hatırlama günüdür. Ülkemizi 15 Temmuz'a taşıyan koşulları dürüstçe analiz etmek ve bir daha böylesi alçaklıklarını yaşanmaması için gerekli şartları oluşturmak en önemli görevlerinden biri olduğunu asla unutmamak demektir" şeklinde konuştu.

​‘HİÇBİR GÜÇ MİLLETİN İRADESİNİN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR VE OLAMAZ’

Benzer durumların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, "Herkes bilsin ki 15 Temmuz'un kahramanlarına, şehit ve gazilerimize sevgi, saygı ve şükran duygularımız eksilmeyecek. Onların yüksek karakterlerinden o büyük kahramanlıklarından feyz alacağız. Sizlerin kahramanlıkları ve bu gazi meclisimizin önünde hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizle birlikte rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum” dedi.“Umuyorum ki milletimiz hiçbir zaman bir daha böyle bir hain saldırıyla karşılaşmaz ve buna dönük tüm hazırlıklara karşı uyanık ve iç dış faaliyetlere fırsat vermeyiz” diyen İmamoğlu, “Bu manada hepimiz sorumluyuz. Tüm vatandaşlarımız, kamu yöneticileri, herkes, her anında en uyanık şekilde sürece dahil devletin duruşunu, varlığını ve milletimizin birliğini korumakla mesul olduğunu unutmamalıdır. Şehitlerimize rahmet gazilerimize sağlık diyorum" diye konuştu.

KARANFİLLER BIRAKILDI

Konuşmanın ardından İmamoğlu, İBB Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ile bazı ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri İBB binası önündeki 15 Temmuz’da hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu panonun önüne geldi. Panonun önüne karanfiller bırakıldıktan sonra hayatını kaybedenler için dua edildi. Duanın ardından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden ve gazi yakınlarına için kokteyl verildi. İmamoğlu hayatını kaybeden ve gazi yakınlarıyla ilgilenerek onların sorunlarını dinledi.