İBB Başkanı Uysal yeğeninin nikahını kıydı

İSTANBUL'UN Alanyalı Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın eski Çıplaklı Belediye Başkanı olan ağabeyi Hasan Uysal, oğlu Yusuf'u evlendirdi. Yalova'da otel işletmeciliği yapan Yusuf Uysal, Hatice Kübra Koyuncu ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin Yalova'da yapılan düğünlerine ise Alanya'dan çok sayıda davetli katıldı. Davetliler arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, eski Konaklı Belediye Başkanı Ali Şahin gibi isimler de vardı.
ŞAHİTLER ALANYA'DAN
Damadın amcası olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikah töreninde, genç çiftin şahitliklerini ise 3 Alanyalı isim yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İlçe Koordinatörü Hüseyin Güney, Yusuf Uysal ve Hatice Kübra Koyuncu'nun şahitliklerini yaptı. Ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'Evet' diyen Yusuf ve Hatice, davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.
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