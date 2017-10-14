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İBB Başkanı Uysal yeğeninin nikahını kıydı

Alanyalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yeğeni Yusuf Uysal ile Hatice Kübra Koyuncu'nun nikahlarını kıydı. Genç çiftin Yalova'da yapılan düğünlerinde nikah şahitliklerini ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Antalya BŞB Alanya İlçe Koordinatörü Hüseyin Güney yaptı

İBB Başkanı Uysal yeğeninin nikahını kıydı

Alanyalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yeğeni Yusuf Uysal ile Hatice Kübra Koyuncu'nun nikahlarını kıydı. Genç çiftin Yalova'da yapılan düğünlerinde nikah şahitliklerini ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Antalya BŞB Alanya İlçe Koordinatörü Hüseyin Güney yaptı

14 Ekim 2017 Cumartesi 22:36
İBB Başkanı Uysal yeğeninin nikahını kıydı
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İSTANBUL'UN Alanyalı Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın eski Çıplaklı Belediye Başkanı olan ağabeyi Hasan Uysal, oğlu Yusuf'u evlendirdi. Yalova'da otel işletmeciliği yapan Yusuf Uysal, Hatice Kübra Koyuncu ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin Yalova'da yapılan düğünlerine ise Alanya'dan çok sayıda davetli katıldı. Davetliler arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, eski Konaklı Belediye Başkanı Ali Şahin gibi isimler de vardı. 

ŞAHİTLER ALANYA'DAN
Damadın amcası olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikah töreninde, genç çiftin şahitliklerini ise 3 Alanyalı isim yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İlçe Koordinatörü Hüseyin Güney, Yusuf Uysal ve Hatice Kübra Koyuncu'nun şahitliklerini yaptı. Ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'Evet' diyen Yusuf ve Hatice, davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

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Son Güncelleme: 14.10.2017 22:49
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