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Husumetli akrabaların yol verme kavgası kanlı bitti

Konya’da aralarında daha önceden husumet bulunan akrabaların arasında yol verme meselesinden çıkan kavgada 3 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Husumetli akrabaların yol verme kavgası kanlı bitti

Konya’da aralarında daha önceden husumet bulunan akrabaların arasında yol verme meselesinden çıkan kavgada 3 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:18
Husumetli akrabaların yol verme kavgası kanlı bitti
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OLAY, merkez Meram ilçesi Büyük Kovanağzı Mahallesi Türkoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun E., Şerife E.(31) ve Ebubekir E. (24) 34 FR 0562 plakalı cip ile seyir halindeyken daha önce aralarında kız alıp verme yüzünden husumet bulunan ve akrabaları olduğu öğrenilen Ahmet Bedevî Ç.(20), Şaban Ç.(23), ve Mevlüt Y.(21) sokak üzerinde araçları karşı karşıya gelince yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, iddiaya göre Dursun E., cipin bagaj bölümünde bulunan av tüfeğini alarak havaya ateş açtı. Bu duruma tepki gösteren karşı grup tüfeği alarak araçta bulunan üç kişiye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Dursun E., Şerife E., ve Ebubekir E., kanlar içerisinde yere yığıldığını gören üç şüpheli olay yerinden koşarak ayrıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yaralıları Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheliler yolda yürürken yakalandı

Olayın hemen ardından çevrede şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliler Ahmet Bedevî Ç., Şaban Ç., ve Mevlüt Y.,’yi yolda yürürken yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyete görülen şüpheliler, kendilerini görüntüleyen gazetecilere “Poz veriyim mi” demesi dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KonyaYol Verme Meselesi
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