Hüsnü Mahalli: Serbest bırakırlarsa kaçacak mıyım?

HÜSNÜ Mahalli ile yaklaşık bir saat görüşen CHP Milletvekili Yarkadaş, tutuklu gazetecinin mesajlarını kamuoyu ile paylaştı. CHP’li vekil, Mahalli’nin günde 11 ilaç içtiğini, 3 kez de serum kullandığını belirtti. Gerçekgündem’de yer alan habere göre; Mahalli’nin görüşme sırasında sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verdiğini belirten Yarkadaş, şöyle konuştu:

“Gazeteci ağabeyimiz, bir suç işlemediğini, iktidarı eleştirdiği için tutuklandığını söyledi. Sağlık sorunlarının bilinmesine rağmen tutuklanmasını ise vicdani bulmadığını dile getirdi. Sohbetimizde bir de bilgi verdi.



ERDOĞAN BİZZAT İLGİLENMİŞ

2011 yılında rahatsızlandığında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a talimat veriyor ve tedavisiyle ilgilenilmesini istiyor. Bakan Akdağ, Mahalli’yi arayıp ABD’de tedavi ettirmeyi öneriyor. İktidar yetkilileri, sağlık sorunlarını bilmesine rağmen, Mahalli’nin bu halde cezaevinde kalmasına göz yumuyor.”



YÜRÜME GÜÇLÜĞÜ

Mahalli’nin şu an yürüme güçlüğü çektiğini belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mahalli, (Ben ne yaptım da tutuklandım?) sorusunu dile getirdi. Bu sorunun cevabını merak ediyor. Kamuoyunun da bu sorunun cevabını sormasını istiyor. Mahalli, iktidarı eleştirdiği için tutuklandığını söylüyor. Yaptığı yorumlarda ve attığı tweetlerde hiçbir hakaretin yer almadığını dile getiriyor.”



‘CHP DEMOKRASİ DERSİ VERDİ’

Mahalli’nin görüşme sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik değerlendirmelerini de aktaran Yarkadaş, “Hüsnü Abi, genel başkanımızı Türkiye’de en çok ve en sert eleştiren gazetecilerden birisinin kendisi olduğunu söyledi. Ancak buna rağmen, Sayın Kılıçdaroğlu’nun gözaltına alınmasına açıktan itiraz etmesinin; çok önemli bir demokrasi dersi olduğunu vurguladı. Tüm CHP’lilere de selamlarını yolladı” dedi.



MEDYAYA MESAJ



Yarkadaş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Mahalli’nin başta Halk TV olmak üzere, Cumhuriyet, Evrensel, Sözcü ve Yurt GaZetesi ile kendisi hakkında kaygı duyan tüm medya mensuplarına teşekkür ettiğini de aktardı.



‘KAÇACAK MIYIM?’

Yarkadaş, Mahalli’nin “Tutuklu kalmam tıbbi ve vicdani açıdan uygun değil. Serbest bırakırlarsa kaçacağımı mı düşünüyorlar?” sorusunu dile getirdiğini belirtti. Yarkadaş, “Mahalli görüşmemizde, doktorların itirazlarına rağmen savcıya giderek ifade verdiğini hatırlattı. Bu gerçeğe rağmen tutuklanmasının takdirini kamuoyuna bırakıyor” dedi.



“BİR SIKINTI YAŞAMAMIŞ AMA…”

Mahalli’nin Silivri Cezaevi’nde kaldığı süre içinde insani tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ve bu bağlamda bir sıkıntı yaşamadığını belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mahalli bir an önce tahliye olmak ve tedavisini daha sağlıklı koşullarda sürdürmek istiyor. Burası her ne kadar hastane de olsa sonuçta cezaevi koşulları geçerli… Kapısında dört jandarma, bir infaz koruma memuruyla yatıyor.

Türkiye’nin bir an önce bu ayıptan kurtulması lazım. Ayrıca, Hüsnü Mahalli’nin sağlığının yanısıra özgürlüğüne de kavuşması gerekiyor. Türkiye, 2017 yılına artık gazetecilerin cezaevinde olmadığı bir ülke olarak girmeli diye düşünüyoruz.”





