Hürriyet tarihinde bir ilk: 5 çalışan, postadan gelen tebligatla işten çıkarıldıklarını öğrendi
Hürriyet gazetesi bir grup çalışanın işine son verdi. Çalışanlar işten ayrıldıklarını, gazete tarihinde bugüne kadar görülmemiş bir şekilde öğrendi.
HÜRRİYET, çalışanlarına işten çıkarıldıklarını, evlerine posta yoluyla gönderdikleri tebligatla haber verdi. Bugün işe gelen çalışanlardan bir kısmı, evlerine tebligatın ulaştığını öğrendi. Evde yakını olmayanlar ise muhtarlarını arayarak tebligat sordu. Odatv'nin haberine göre, şu ana kadar işten çıkarılma tebligatı ulaşan en az 5 çalışan var. Bunlar arasında Çınar Oskay, İpek Yezdani, Sebati Karakurt, Kenan Başaran, İbrahim Yurtbay, Önder Öndeş, Dürdane Kırçuval isimleri şu ana kadar belirlenen isimlerden bazıları. İşten çıkarılanlardan kıdem tazminatı hakkı kazanmak için bir haftası kalan gazetecinin de olması, Hürriyet'in işten çıkarırken 'hesap yaptığı' tartışmalarını da alevlendirdi. Edinilen bilgilere göre, işten çıkarılmaları gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar' da, servis şefleri de bugün öğrendi. Çalışanlara posta yoluyla ulaşan tebligatta kararın 25 Ekim'de alındığı ve gerekçesinde "Yönetim Kurulu'nun işletmesel kararı" yazdığı görüldü.
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